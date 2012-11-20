У Росії підрахували, що попит на їхній газ за підсумками року зменшиться на 4-5%

Москва. Попит на російський газ у світі за підсумками 2012 року зменшиться на 4-5%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні під час Х Міжнародного форуму «Газ Росії - 2012» сказав міністр енергетики Росії Олександр Новак.

«За підсумками минулих 9 місяців картина дещо скоригована, і об'єктивні економічні труднощі в європейських країнах, а також швидке відновлення поставок газу з Лівії дають свій ефект, і експорт газу з Росії знизився. Очікувані показники за 2012 рік - зниження на 4-5% до рівня минулого року», - сказав О.Новак.

Він зазначив, що в 2011 році РФ видобула 671 млрд. куб. м газу і 511 млн тонн. нафти.

Як повідомляв УНІАН, поставки російського газу в країни Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (з 24% у 2010 році).

У вересні 2012 року «Газпром» заявив, що має намір наростити поставки газу в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок в Європу.