Язєв розповів, на скільки РФ знизила ціни на газ для Європи і про перспективи України

Найбільша нафтогазова компанія світу – російський «Газпром» - з літа цього року зменшила ціни на російський газ для країн Європи в середньому на 10%, а для Німеччини – на 19%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні під час Х Міжнародного форуму «Газ Росії – 2012» повідомив президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Ціни на російський газ в Європі з літа зменшено в середньому на 10%, а для Німеччини навіть на 19%, тобто майже до рівня спотових», – сказав В.Язєв

Він упевнений, що у високих цінах на газ експортерів звинувачують дарма.

За словами В.Язєва, не секрет, що вхідні ціни в різних країнах ЄС істотно відрізняються, але самі ціни кардинально змінюються після обліку всіх надбавок і податків.

«Ця надбавка більша, ніж різниця довгострокових і спотових контрактів», – сказав він і зазначив, що ціна для кінцевих споживачів часто зростає більш ніж удвічі.

Крім того, за його словами, Україна хоче збільшити купівлю газу в Європі за короткостроковими контрактами, що призведе до порушення чинного контракту з Росією.

«Законодавство України вибудовується на купівлю газу на біржах європейського газового ринку за короткостроковими контрактами. Це відповідає взятим Україною на себе зобов'язаннями перед енергетичним співтовариством Південно-східної Європи», - сказав В.Язєв.

Він зазначив, що минулого року Україна закупила 40 млрд. кубометрів російського газу, цього року - 26 млрд куб. м, а в 2013 р. має намір купити тільки 20 млрд куб. м. До 5 млрд куб. м Україна має намір закуповувати на Заході, для чого перемкнула частину газотранспортних потужностей в реверсний режим, додав він.

«Зниження закупівель газу йде в порушення нашого довгострокового контракту, підписаного до 2019 року. Ми у відносинах з Україною керуємося довгостроковими контрактами», - підкреслив В.Язєв.

Водночас він назвав торг України і РФ щодо ціни на газ нормальним процесом між продавцем і покупцем.

Крім цього, він наголосив, що в рамках зони вільної торгівлі СНД Україна домагається доступу до російської ГТС для транспортування туркменського природного газу.

В.Язєв констатував, що Україна продовжує розвивати видобуток газу в Чорному морі і збільшує вугільну генерацію, а також приступає до будівництва терміналу скрапленого природного газу.

Він наголосив, що складна ситуація на західному ринку стимулює Росію до продажу газу в країнах АТР.

Нагадаємо, за словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадима Чупруна, Україна в 2013 році планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі з Росії до 20 млрд куб. м.

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

Раніше заступник глави "Газпрому" Олександр Медведєв заявляв, що «Газпром» розраховує, що Україна закупить в цьому році 40 млрд куб. м газу. Однак того ж дня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив журналістам, що цей показник не перевищить 27 млрд кубометрів як в цього, так і наступного року.

Російська сторона поясніяла, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік вже втрачено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактна кількість газу на 2013 рік могли змінити в строки до 1 липня.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яке поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити не менше 41,6 мільярда кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімального обсягу.

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