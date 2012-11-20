Завершено будівництво підводного газопроводу до Одеського родовища

Великий український добувач газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» завершило будівництво підводного газопроводу, що з'єднує платформи БК-1 Одеського газового родовища і МСП-4 Голіцинського газоконденсатного родовища.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, після проведення пусконалагоджувальних робіт природний газ, видобутий на Одеському родовищі, пройде новою магістраллю до діючого газопроводу і далі - на берег в газотранспортну систему Криму.

Протяжність цього підводного газопроводу становила 83 км.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року «Чорноморнафтогаз» приступив до активної фази освоєння Одеського і Безіменного родовищ природного газу з використанням високотехнологічної бурової установки «Петро Годованець».

До кінця 2012 року сукупний видобуток з пробурених новою високотехнологічною буровою установкою свердловин на платформі БК-1 Одеського родовища становить не менше 53 мільйонів кубометрів.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У цей час на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частини Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.