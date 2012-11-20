У Міненерго РФ не знають, чи буде «Газпром» судитися з Україною за недобір газу

Москва. У Міністерстві енергетики Російської Федерації немає інформації про намір «Газпрому» судитися з Україною за недобір газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні під час Х Міжнародного форуму «Газ Росії – 2012» сказав міністр енергетики Росії Олександр Новак.

«Це справа «Газпрому» – судитися чи ні, оскільки це комерційні домовленості і контракти між «Газпромом» і покупцем газу», – сказав він.

«Стосовно того, щоб судитися, у мене немає такої інформації, незважаючи на те, що Україна зараз менше відбирає, ніж це передбачено контрактом», – сказав О.Новак, відповідаючи на запитання, чи буде російська сторона судитися з Україною за недобір газу, який передбачено контрактом.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за вісім місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб. м, що на 34% менше від показників аналогічного періоду минулого року.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити у 2012 році імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів із 40 мільярдів у 2011 році і порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися чинного газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг «Нафтогаз України» підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною газу передбачаються штрафи у розмірі 300% від вартості в зимовий період і 150%, - влітку.

«Газпром» також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубометри газу на рік.

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" розпочав імпорт газу, що купується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється до України через Польщу.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 дол. за 1 тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила в першому кварталі 2012 р. близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому - 430 дол. за 1 тис. куб. м.