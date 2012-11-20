«Нафтогаз» змусив Київ розрахуватися за газ, обмеживши постачання

НАК «Нафтогаз України» змусив Київ розрахуватися з боргом за використаний газ, обмеживши постачання газу на столичні ТЕЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак пояснив ситуацію з похолоданням в помешканнях більшості киян тим, що на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 знизили тиск газу через існуючі непогашені борги, що виникли через різницю в тарифах на тепло.

«У п’ятницю ввечері було знижено тиск на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 НАК «Нафтогаз України». Теплоносій на виході з ТЕЦ був менше 60 градусів, що дійсно призвело до похолодання в квартирах тих абонентів, які підключені саме до цих ТЕЦ», - сказав О.Мазурчак.

За його словами, у зв’язку з ситуацією, були проведені відповідні переговори з Міністерством палива та енергетики, з «Нафтогазом». «Вчора відновили тиск на цих котельнях і ситуація зараз вирівнялася. Це питання було вирішено о 23-й годині вечора вчора. Щоб відновити тепло, необхідно, десь, 7 годин», - запевнив О.Мазурчак, пояснивши, що наразі температура теплоносія на виходах з ТЕЦ має бути підвищена до 70-72 градусів.

За словами О.Мазурчака, на його думку, об’єктивних причин для зниження тиску газу немає. За його поясненням, дійсно, ПАТ «Київенерго» має заборгованість 1,4 млрд грн за газ, але на сьогодні вже є підтверджені розрахунки обсягів погашення різниці в тарифах на суму 1 млрд. 700 млн. грн. – з урахуванням боргів попередніх років. Наразі ці кошти проходять процедуру заліку.

«Щоразу це постанова Кабміну. Зараз виділено 1,7 млрд. на різницю в тарифах. Кабінет міністрів такі гроші виділив, і проблема тільки в процедурі проведення клірингових розрахунків. Тому що це складні схеми... Це просто не повинно відображатися на людях. НАК «Нафтогаз України» не повинен обмежувати постачання при проведенні розрахунків. Сьогодні вони такими зниженнями тиску стараються видавити максимально гроші з «Київнерго», отримати «живі» гроші», - зазначив О.Мазурчак, нагадавши, що такі речі практично кожен рік робляться компанією і не тільки по Києву.