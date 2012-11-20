Каськів: у ЗМІ можуть початися спроби дискредитувати проект «LNG-термінал»

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів має в своєму розпорядженні інформацію про те, що наступного тижня в ЗМІ може бути почата «інформаційна атака» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова агентства заявив журналістам.

«Є абсолютно точна інформація з приводу інформаційної атаки і спроб цілеспрямованої дискредитації проекту «LNG-термінал». Швидше за все, вона почнеться наступного тижня», - сказав В.Каськів.

При цьому він не надав більшої інформації з цього питання.

Разом з тим він наголосив на надзвичайній важливості будівництва «LNG-терміналу», назвавши 26 листопада, коли відбудеться церемонія початку реалізації проекту, днем енергетичної незалежності країни.

«Старт проекту можна назвати днем незалежності країни», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» має намір до кінця року залучити під державні гарантії кредити двох європейських банків на 165 млн. євро для реалізації проекту з будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу «LNG-термінал».

Велика частина суми кредитів, за інформацією В.Каськіва, буде використана на проведення днопоглиблювальних робіт.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке мало скоординувати роботу з будівництва терміналу із прийому зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

Намір стати одним із інвесторів будівництва терміналу висловлювала іспанська компанія Enagas (Іспанія) - лідер європейського ринку з транспортування газу.

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.