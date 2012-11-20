Росія розтягне реалізацію «Південного потоку» через недостатній попит на газ в Європі

Москва. Росія може розтягнути у часі на невизначений час реалізацію всіх чотирьох гілок «Південного потоку» в умовах недостатнього попиту на газ в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні в ході Х Міжнародного форуму «Газ Росії - 2012» сказала керівник напрямку «світова енергетика» Енергетичного центру Сколково, завідуюча відділом розвитку нафтогазового комплексу Росії та світу ІНЕД РАН Тетяна Мітрова.

«З «Південним потоком» ситуація вимагає додаткової оцінки, принаймні, термінів реалізації. Інвестрішення прийнято, але те, з яким проміжком він буде побудований, повністю залежить від нас, і ми в змозі розтягувати реалізацію, якщо ми бачимо, якщо на ринку це не потрібно», - сказала Т.Мітрова.

Вона зазначила, що цей проект безпосередньо зав'язаний з транзитом через територію України.

Експерт вважає, що попит в Європі не буде скорочуватися, але його зростання буде значно повільнішим, ніж раніше прогнозувалося.

За її словами, «Газпром» до 2020-2022 року довгостроковими контактами застрахований від зниження поставок.

Т.Мітрова зазначила, що аналіз газового ринку протягом останніх 10 років показує, що «попит збільшуватися перестав, а наразі попит у Європі падає».

«Ми повинні усвідомлювати, що європейський ринок незворотно змінився і він ніколи не буде таким, яким ми звикли його бачити», - сказала вона і додала, що конкуренція на газовому ринку зростатиме.

Водночас, незважаючи на це, потреби в експортному газі і далі зростатимуть у зв'язку з виснаженням європейських родовищ.

Довідка УНІАН. В цілях диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписано з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також прийнято остаточне інвестиційне рішеннящодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 900 км, максимальна глибина - більше 2 км, проектна потужність - 63 млрд куб. м.

Будівництво газопроводу планується почати 7 грудня поточного року.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF - по 15%.