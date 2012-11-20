Агентство з торгівлі та розвитку США виділило грант ДТЕК на розробку ТЕО енергоблоку Бурштинської ТЕС

Агентство з торгівлі та розвитку Сполучених Штатів Америки (USTDA) виділило грант для компанії ДТЕК на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва сучасного енергоблоку Бурштинської ТЕС - блоку ССКП (супернадкритичні параметри пари), потужністю 800 МВт. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

Аналогів подібним енергоблокам в Україні сьогодні немає, наголошується в релізі компанії. Реалізація проекту дозволить повністю замінити чотири існуючі застарілі блоки, побудовані в 1960 роках, потужністю по 200 МВт. Будівництво нового блоку також підвищить ефективність станції в цілому і значно скоротить шкідливі викиди пилу, сірчистих і азотистих з'єднань, що сприятливо вплине на екосистему Івано-Франківської області.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко зазначив: "Це перший подібний проект в Україні. Будівництво нового сучасного енергоблоку радикально поліпшить екологічну ситуацію у місті Бурштин, а це - безумовний пріоритет ДТЕК. Загалом ДТЕК планує використовувати отриманий досвід при будівництві нових енергоблоків і на інших станціях Компанії, підвищуючи їхню ефективність та екологічну безпеку".

М.Тимченко також додав, що всього до 2030 року ДТЕК планує спрямувати на комплексну модернізацію та нове будівництво енергоблоків до 20 мільярдів доларів США.

Довідка УНІАН.USTDA - це незалежне урядове агентство США, фінансоване Конгресом США і яке є частиною урядової групи з надання допомоги іноземним державам. Мета USTDA полягає в наданні сприяння економічному зростанню в країнах, що розвиваються і країнах з середнім рівнем доходу шляхом надання спонсорам проектів в інших країнах доступу до американських технологій та досвіду. USTDA надає гранти для планування проектів, спрямованих на підтримку розвитку сучасної інфраструктури і відкритої торговельної системи.

Щорічно USTDA фінансує приблизно 125 досліджень. Середній розмір гранту USTDA дорівнює 400 000 доларів США.

В Україні, Агентство США з торгівлі та розвитку фінансує техніко-економічне обґрунтування з модернізації відвантажувальних можливостей Гостомельського аеропорту, розташованого в Києві.

ДТЕК - найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК працюють в сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції та продажів електроенергії.

Сегмент генерації представляють 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 18 ГВт. Генеруючі підприємства ДТЕК розташовані в семи областях і столиці України (ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві). Сегмент дистрибуції та продажу електроенергії представляють 5 підприємств. Енергопостачальні компанії ДТЕК обслуговують близько 4,5 млн. клієнтів - фізичних та юридичних осіб.

Консолідована виручка ДТЕК в 2011 році становила 39,6 млрд грн, чистий прибуток - 3,5 млрд грн. У 2011 році ДТЕК заплатив 5,6 млрд грн податків.