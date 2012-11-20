Найбільша нафтогазова компанія світу – російський «Газпром» - має намір захищати довгострокові контракти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні, 20 листопада, під час Х Міжнародного форуму «Газ Росії – 2012» сказав генеральний директор компанії «Газпром експорт» Олександр Медведєв.

«Ми захищатимемо систему довгострокових контрактів з усією енергією. Всі розмови про стабільність і безпеку, про стабільність і різноманітність способів поставок газу споживачам мають сенс лише в одному разі - якщо наявні воля обох сторін всіляко зміцнювати співпрацю, тверезо оцінювати не лише свої інтереси, а й ставити себе на місце партнерів. Як говорять у передачі «Танці з зірками» - танцюють завжди удвох», - сказав О.Медведєв.

Він повідомив, що у «Газпрому» за довгостроковими контрактами законтрактовано понад 4 трлн куб. м газу.

О.Медведєв підкреслив, що однією з вимог Єврокомісії, які висуваються «Газпрому», є відмова від прив'язування довгострокових контрактів до вартості нафтопродуктів.

За його словами, сьогодні говорити про спотовий ринок ціноутворення немає сенсу.

О.Медведєв вважає, якщо «Газпром» у разі експерименту перейшов би на спотову систему ціноутворення, то згідно з експертними оцінками, це призвело б до його істотного дорожчання.

Він відзначив, що механізм довгострокових контрактів вигаданий не «Газпромом», а голландцями понад 40 років тому і з того часу ним користуються більшість експортерів газу.

«Нафтопродуктове прив'язування вигідне як продавцям, так і покупцям нашого вельми специфічного товару», - сказав О.Медведєв і додав, що нафтепродуктове прив'язування дозволяє забезпечити стабільні і передбачувані ціни, проте не виключає можливості адаптації контрактів до умов ринку, що було зроблене під час останніх переговорів і ревізії цін.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією президента Російського газового товариства Валерія Язєва, найбільша нафтогазова компанія світу – російський «Газпром» з літа поточного року знизив ціни на російський газ для країн Європи в середньому на 10%, а для Німеччини – на 19%.

Останньою серед великих європейських енергетичних корпорацій переговори про перегляд цін завершила польська компанія Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Докладна інформація щодо рівнів знижок, наданих PGNiG і порівнюваним компаніям, не розголошується, проте, за повідомленнями у ЗМІ, вони становлять від 10% до 15%.

Україна також домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит – навпаки, заниженою.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі – 425 доларів, у третьому – 426 доларів, у четвертому – 430 доларів.

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