«Газпром»: Єврокомісія займає неконструктивну позицію щодо «Південного потоку»

Єврокомісія займає неконструктивну позицію щодо газопроводу «Південний потік». Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні в ході Х Міжнародного форуму «Газ Росії - 2012» сказав генеральний директор ТОВ «Газпром експорт», заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв.

«Нерозуміння, а точніше, стримане ставлення до іншого європейського проекту «Газпрому» - газопроводу «Південний потік», м'яко кажучи, неконструктивне», - сказав О.Медведєв.

Він підкреслив, що цей проект забезпечить надійність і гнучкість поставок газу до Європи, а також створить інфраструктуру, яка зв'яже споживачів з найбільшими родовищами газу.

На його думку, підвищення попиту в умовах зимових холодів або недавніх вибухів на газопроводі з Ірану до Туреччини показують, наскільки важливою є диверсифікація маршрутів для забезпечення безперебійних поставок газу.

О.Медведєв впевнений, що в Європі дехто занадто захопився переходом до поновлюваних джерел енергії, що призводить до додаткових витрат в умовах кризи.

«Замість того, щоб стимулювати, ЄС перешкоджає зростанню інвестицій, створюючи щораз нові і нові бюрократичні бар'єри», - сказав він і додав, що частка традиційних вуглеводнів становитиме не менше 70%.

Він підкреслив, що «Південний потік» може стати і стане найбільшим об'єктом інвестицій.

За його словами, зараз замислюються про приєднання до цього проекту ті країни, які раніше не виявляли такого бажання.

«Ми не вимагаємо субсидій, а просимо забезпечити однорідне конкурентне середовище. Починаючи будівництво «Південного потоку», ми розраховуємо на справедливий підхід влади ЄС. Необхідно, щоб цей підхід був прозорим, не дискримінаційним і прийнятним для усіх сторін», - сказав він.

При цьому він додав, що Європа залишається для «Газпрому» ключовим ринком, але у старого світту з'являються нові конкуренти в країнах АТР.

Як повідомляв УНІАН, раніше Єврокомісія неодноразово зазначала, що "Південний потік" не був і не буде визнаний пріоритетним для ЄС на відміну від проекту "Південного коридору", який передбачає постачання газу безпосередньо з регіону Каспійського моря та Центральної Азії в ЄС.

Росія хоче отримати для «Південного потоку» статус у рамках програми ЄС TEN-E, що дало б певні переваги.

Довідка УНІАН. В цілях диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписано з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також прийнято остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 900 км, максимальна глибина - більше 2 км, проектна потужність - 63 млрд куб. м.

Будівництво газопроводу планується почати 7 грудня поточного року.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF - по 15%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія розтягне реалізацію «Південного потоку» через недостатній попит на газ в Європі