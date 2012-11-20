Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, розпочав реалізацію другого етапу модернізації вартістю 187 млн ​​грн Бурштинської ТЕС, що здійснює поставки електроенергії до Угорщини, Словаччини та Румунії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, в рамках другого етапу компанія виробить модернізацію відкритого розподільчого пристрою (ВРП), ТЕО модернізації якого розробило ВАТ «Західенергоавтоматика».

На думку компанії, модернізація ВРП дозволить підвищити надійність роботи електрообладнання, забезпечить запас стійкості ТЕС та української енергосистеми в цілому, а також надійність експорту електроенергії до країн ЄС на рівні 650 МВт.

«Під час робіт другого етапу модернізації будуть замінені вимикачі на ВРП 330 кВ, щит постійного струму 220, 330, 400 кВ, розрядники 35-330 кВ на обмежувачі перенапруг, трансформатори напруги 35-400 кВ, пристрої релейного захисту на мікропроцесорні, та інші роботи», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Бурштинська ТЕС - одна з найбільших теплових електростанцій України. На станції встановлено 12 пиловугільних енергоблоків (8 по 195 МВт і 4 по 185 МВт). Фактична потужність станції на цей день становить 1750 МВт при проектній 2300 МВт.

Станція розташована на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з енергосистемами Угорщини, Словаччини та Румунії.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

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