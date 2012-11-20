Білорусь не може домовитися з Росією щодо обсягів поставок нафти в 2013 році

Мінськ. Для Білорусі питання обсягу поставок нафти з РФ на 2013 рік залишається в даний час проблемним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це доповів сьогодні Олександру Лукашенку прем'єр-міністр Білорусі Михайло М'ясникович.

«У мене запланована телефонна розмова з Дмитром Медведєвим. Поки що ті обсяги нафти, які проговорюються на рівні заступника голови уряду Російської Федерації, нас не влаштовують, і є вагомі аргументи чому. Навіть з урахуванням того, що ми домовилися, що близько 3 млн тонн нафтопродуктів в наступному році ми передаватимемо на ринкових умовах для Російської Федерації», - зазначив М.М'ясникович.

Він зазначив, що «стосовно паливно-енергетичного комплексу усі питання по роботі в четвертому кварталі 2012 року врегульовані, залишаються питання ще деякого добору по 2013 році».

Як повідомлялося, на прес-конференції в Мінську 16 листопада перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко позитивно оцінив свої недавні переговори з віце-прем'єром РФ Аркадієм Дворковичем і заявив, що Росія не заперечує проти поставки в 2013 році 23 млн тонн нафти, запитуваних Білоруссю.

Однак на наступний день А. Дворкович фактично спростував слова свого білоруського колеги.

За неофіційною інформацією Росія готова запропонувати лише 18 млн тонн.

Раніше Білорусь домовилася про відновлення колишніх обсягів поставок російської нафти у IV кварталі 2012 року в обсязі 5,3 млн тонн, передбачених річним балансом.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням Міністерства енергетики Росії, поставки російської нафти до Білорусі в четвертому кварталі повинні були скоротитися і становити 4 млн тонн проти 5,3 млн тонн у третьому кварталі 2012 року.

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