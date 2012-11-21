Функції електророзподільних підприємств відокремлять на передачу та постачання

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект підтримали 226 народних депутатів з 271-го, зареєстрованого в сесійній залі.

Проектом пропонується визначити повноваження та функції органів державної влади та суб’єктів ринку електричної енергії щодо діяльності на ринку електроенергії: повноваження центрального органу виконавчої влади що здійснює державне управління в галузі (Міністерства енергетики та вугільної промисловості) та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики; функції адміністратора комерційного обліку; функції адміністратора розрахунків тощо.

Законопроектом пропонується встановити механізми державного контролю шляхом визначення видів діяльності на ринку електроенергії, які потребують ліцензування (діяльність з виробництва електроенергії, постачання електроенергії, передачі електроенергії магістральними, міждержавними та місцевими (локальними) електричними мережами, здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України тощо).

Проект закону містить пропозиції щодо створення дієвого та конкурентного ринку шляхом врегулювання питань функціонування ринку електричної енергії України на засадах: вільного вибору енергопостачальника споживачем; рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії; рівної можливості доступу до магістральних і міждержавних та/або місцевих (локальних) електричних мереж, рівної можливості доступу до ринку електричної енергії; функціонування конкурентних ринків електричної енергії: ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед», балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, роздрібного ринку електричної енергії; забезпечення безперебійності електропостачання споживачам шляхом врегулювання діяльності гарантованих постачальників електроенергії; гарантування повноти та своєчасності фінансування розрахунків за електроенергію з гарантованими енергопостачальниками; врегулювання принципів розрахунків між учасниками ринку електричної енергії, впровадження рахунків зі спеціальним режимом використання та механізму розподілу коштів на засадах алгоритму.

Положеннями проекту закону встановлюються гарантії незалежності електророзподільних підприємств шляхом відокремлення функцій передачі та постачання електроенергії.

Перехідними положеннями проекту закону передбачено умови, необхідні для сталого функціонування енергетичної системи України на період реформування та остаточної лібералізації ринку електричної енергії України.