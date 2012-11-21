Азербайджан з початку року скоротив експорт газу майже на 4%, нафти - на 9,4%

Азербайджан у січні-жовтні 2012 року, згідно з показаннями лічильників, експортував понад 5,539 мільярда кубометрів природного газу, що на 3,7% менше аналогічного показника за січень-жовтень 2011 року, випливає з повідомлення, поширеного державним митним комітетом.

У повідомленні зазначено також, що, за показниками лічильників, за перші десять місяців поточного року з Азербайджану експортували близько 2,028 мільярда кубометрів газу, зареєстрованого вантажною митною декларацією, що на 20,7% менше показника за аналогічний період 2011 року, передає РІА "Новини ".

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Крім того, обсяг експорту сирої нафти з Азербайджану в січні-жовтні 2012 року, згідно з показниками лічильників, становив понад 29,353 мільйона тонн, нафтопродуктів - понад 1,279 мільйона тонн, що на 9,4% і на 21,4%, відповідно, менше порівняно з показниками за аналогічний період 2011 року.

Понад 23,602 мільйона тонн експортованої за січень-жовтень сирої нафти було прокачано нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан, близько 3,245 мільйона тонн - нафтопроводом Баку-Супса (Грузія), понад 1,658 мільйона тонн - нафтопроводом Баку-Новоросійськ, понад 848,216 тисячі тонн - перевезено залізницею до грузинських портів на Чорному морі.