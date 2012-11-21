Нафта дорожчає на тлі статданих зі США та ситуації на Близькому Сході

На світових торгах у середу, 21 листопада, ціни на нафту ростуть на тлі статданих із США.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,16 долара, або на 0,15%, - до 109,99 долара за барель.

Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,02 долара, або на 0,02%, - до 86,77 долара за барель.

За даними API, запаси нафти в США скоротилися майже на два мільйони барелів за тиждень, що завершився 16 листопада. Запаси пального скоротилися відразу на 4,8 мільйона барелів, хоча очікувалося зростання на один мільйон барелів. Запаси дистилятів знизилися на 4,4 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Зростанню цін на "чорне золото" сприяє також нестабільність на Близькому Сході. Напередодні представники Ізраїлю і руху ХАМАС досягли угоди про перемир'я, яке повинно було набути чинності в ніч на середу. Проте пізніше ХАМАС оголосив про те, що для подолання розбіжностей, що залишились, потрібно більше часу. Ізраїль почав бомбардування сектора Газа.