П'ятий енергоблок Запорізької АЕС підключено до енергомережі

У середу, 21 листопада, о 1:00 год. 08 хв після проведення середнього планового ремонту енергоблок № 5 Запорізької АЕС підключено до енергомережі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, у цей час на атомних станціях України в роботі знаходяться 14 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 6-а доба капітального планового ремонту - ремонт першої системи безпеки.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 5 070-5 300 МВт, РАЕС - 2 765 МВт, ЮУАЕС - 2 865 МВт, ХАЕС - 1 010 МВт.

За минулу добу, 20 листопада, станціями вироблено 279,5 млн кВт/год. електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 листопада, перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції відключили від енергомережі для проведення планового капітального ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Європі із встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок ЗАЕС ввели в експлуатацію в 1984 р., шостий - у 1995 р.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.