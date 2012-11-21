"Газпром": ми добудемо, головне - щоб споживачі були

Компанія "Газпром" очікує за підсумками поточного року видобуток газу на рівні близько 500 мільярдів кубометрів, у 2013 році - приблизно на тому ж рівні, повідомив журналістам заступник голови правління концерну Валерій Голубєв.

"Близько 500 мільярдів ми добудемо", - сказав він.

Як передає РІА «Новости», до того ж він відзначив, що видобуток у 2013 році прогнозується приблизно на тому ж рівні через те, що у холдингу є довгострокові контракти. "Плюс-мінус певна величина. Ми добудемо, головне - щоб споживачі були", - сказав В.Голубєв.

20 листопада заступник голови правління "Газпрому" Віталій Маркелов говорив, що холдинг поки зберігає прогноз видобутку газу на 2012 рік на рівні 525 мільярдів кубометрів (у 2011 році було 513,2 мільярда кубометрів). До того ж, за даними ЦДУ ПЕК, у січні-жовтні поточного року найбільший російський виробник газу скоротив видобуток на 5,9% - до 391,326 мільярда кубометрів.

Глава холдингу Олексій Міллер у жовтні говорив, що видобуток "Газпрому" за підсумками 2012 року буде залежати від попиту в Європі в листопаді-грудні. До того ж він зазначав, що зима очікується холодною.