Польська KOV планує за 3 роки подвоїти видобуток газу в Україні

Варшава. Польська нафтогазова компанія Kulczyk Oil Venture (KOV) планує в найближчі три роки подвоїти видобуток газу на українських родовищах, які їй належать, з нинішніх 0,7 млн кубометрів газу на добу.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив віце-голова компанії керуючий її операціями в країнах Центральної та Східної Європи Якуб Корчак, відповідаючи на запит агентства.

"Вважаю, що протягом найближчих трьох років нам вдасться, як мінімум, подвоїти виробництво", - повідомив віце-голова компанії.

Він зазначив, що український "Куб-газ" з моменту його покупки польською компанією два роки тому збільшив середньодобовий видобуток у 6 разів - до 716 тис. кубометрів на добу на початку листопада поточного року в порівнянні з близько 113 тис. до входження польського інвестора в компанію в 2010 р.

Я.Корчак зазначив, що компанія має намір сконцентруватися на збільшенні видобутку на родовищах в Україні, які належать їй, не виключивши, що KOV може брати участь у тендерах на покупку чергових ліцензій.

Він зазначив, що KOV, крім 45 млн дол., заплачених за 70% пакета "Куб-Газу", інвестував у розвиток бізнесу в Україні ще 7 млн ​​дол.

За його даними, виручка компанії з моменту покупки українського активу від її діяльності становила 81 млн дол. "чистими" для KOV, а "грошовий потік" (сash-flow) за останній рік зріс у 14 разів - до майже 24 млн дол.

"Уперше в нашій історії сash-flow, який ми отримуємо на Україні, може покривати всі інші витрати діяльності KOV", - зазначив Корчак.

Він додав, що компанія в Україні уже провела 12 бурінь, залучивши до комерційного видобутку 8 свердловин.

За даними KOV, його середньодобовий видобуток газу наприкінці жовтня виріс до показників попереднього місяця на 10%, а в річному вираженні - майже на 90%.

За перші три квартали року середньодобовий видобуток "Куб-Газу" становив 623 тис. кубометрів на тлі 243 тис. кубометрів минулого року і близько 150 тис. в середньому за 2010 рік.

Я.Корчак зазначив, що компанія розраховує збільшити видобуток до 900 тис. кубометрів у "найближчі квартали".

Довідка УНІАН. 49,99% акцій Kulczyk Oil Ventures належить інвестиційній компанії Kulczyk Investments SA Яна Кульчика, 5,53% - Radwan Investments GmbH, решта - free float.

KOV, яка, крім України, реалізує проекти в Брунеї та Сирії, наприкінці вересня 2012 року оцінювала вартість своїх активів в Україні в 125,9 млн дол. у порівнянні з вартістю всіх активів у 172,4 млн дол.

30% акцій "Куб-Газу" належать Gastek LLC (США), яка раніше була 100% власником цієї компанії.