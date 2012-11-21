Україна за 9 місяців трохи збільшила імпорт газу з Росії у грошовому вираженні

Україна за дев'ять місяців 2012 року збільшила імпорт російського газу в грошовому вираженні на 0,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 10,434 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним Президент України Віктор Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України продовжуються. При цьому він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" почав імпортувати газ, що купується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки", на даному етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в обсязі від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсивної схеми роботи трубопроводів.

З квітня 2011 року імпорт в Україну природного газу середньоазіатського походження (Туркменістан, Узбекистан, Казахстан) почала компанія OstChem Holding, але з 2012 року кіпрська компанія, за даними Держстату, імпортує в Україну виключно російський природний газ.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

До Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненська обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Крім того, Д.Фірташ безпосередньо контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська обл.), концерн "Стирол" (Горлівка, Донецька обл.) і "Азот" (Черкаси).