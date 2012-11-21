ДТЕК за 9 місяців подвоїв експорт електроенергії

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, в січні-вересні 2012 року збільшив експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого року у два рази - до 7,126 млн кВт/год.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії за III квартал 2012 року збільшився в порівнянні з третім кварталом минулого року до 2,835 млн кВт/год з 1,216 млн кВт/год.

Також у повідомленні зазначено, що безперебійні поставки електроенергії в Білорусь протягом усього періоду, а також збільшення обсягу поставок електроенергії до країн ЄС, у тому числі початок поставок до Польщі (відновлені в жовтні 2011 року) забезпечили зростання експорту.

Як раніше повідомляв УНІАН, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінуюче положення по східноєвропейському (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща), білоруському напрямках експорту електроенергії.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

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ДТЕК за 9 місяців збільшив виробництво електроенергії на 57,4% - до 38,5 млрд кВт/год

Холдинг ДТЕК у січні-вересні 2012 року збільшив виробництво електроенергії у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 57,4% - до 38,5 млрд кВт/год.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, виробництво компанією електроенергії в III кварталі в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшиться на 64,9% - до 12,891 млрд кВт/год з 7,815 млрд кВт/год.

У компанії відзначають, що зростання генерації електроенергії обумовлене придбанням нових підприємств, зокрема це ТЕС «ДТЕК Західенерго», дві теплоелектроцентралі "Київенерго" і Миронівська ТЕС у складі «Донецькобленерго», а також інвестиціями у виробництво. Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні в січні-вересні 2012 року зросло порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 3,4% - до 145,868 млрд кВт/год.

Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

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ДТЕК за 9 місяців збільшив видобуток вугілля на 73% - до 29,3 млн тонн

ДТЕК у січні-вересні 2012 року збільшив видобуток вугілля в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 73% - до 29,3 млн т, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, видобуток вугілля компанією в третьому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 68,3% - до 9,275 млн т з 5,51 млн т.

Як відзначають в компанії, зростання видобутку вугілля в поточному році обумовлене отриманням у концесію з грудня 2011 року підприємство «ДТЕК Ровенькиантрацит» і «ДТЕК Свердловантрацит», що забезпечили приріст видобутку на 3,4 млн тонн, а також інвестиціями у виробництво.

«Загальні інвестиції ДТЕК у підприємства з видобутку і збагачення вугілля за 9 місяців 2012 року, за неаудованими даними, становили близько 2,6 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, видобуток вугілля в Україні за дев'ять місяців збільшилася на 5,3% - до 64 млн тонн.

У 2012 році українська влада планує домогтися збільшення видобутку вугілля до 85 млн тонн.

За останні два роки Україна декларує плани з переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і часткового заміщення газу вітчизняним вугіллям.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК працюють в сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції та продажу електроенергії.

У портфелі вугільних активів ДПЕК - 31 шахта і 12 збагачувальних фабрик у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях України, а також в Ростовській області Російської Федерації.

У 2011 році на українських шахтах компанія ДТЕК видобула понад 37 млн ​​тонн вугілля.