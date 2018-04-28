Каськів: Умови поставок на "LNG-термінал" будуть вигідніші, ніж при закупівлі газу в Росії

26 листопада у порту «Південний» планується офіційна церемонія початку будівництва морського терміналу з приймання скрапленого природного газу - «LNG терміналу». Робота над цим проектом в Україні фактично розпочалася наприкінці 2010. Згідно з ТЕО, він може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році. Про перспективи цього національного проекту в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів.

- Владиславе Володимировичу, раніше очікувалося, що офіційна церемонія початку будівництва "LNG терміналу" відбудеться в середині листопада. Терміни трохи зсунулися. З якої причини?

Владислав Каськів

- Офіційна церемонія початку будівництва терміналу планувалася в листопаді. Конкретна дата призначалася з урахуванням можливості участі у ній представників Єврокомісії. Ми просто погоджували дату, щоб вона була зручною для всіх.

Я вважаю, що 26 листопада - початок будівництва "LNG терміналу" - можна назвати днем енергетичної незалежності України.

- На церемонії буде присутній єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Оттінгер?

- Ми очікуємо участі пана Оттінгера. Але у нього дуже жорсткий графік заходів.

- А представники Росії запрошені?

- Ми запрошуємо представників всього дипломатичного корпусу.

- А яка остаточна сума, необхідна для реалізації проекту?

- Орієнтовна вартість підводного каналу, який буде адмініструвати Держпідприємство «LNG термінал» - 160 мільйонів євро. 856 мільйонів євро - вартість самого терміналу, тобто, заводу, який буде фінансуватися консорціумом приватних інвесторів. Це будуть прямі іноземні інвестиції та участь держави на рівні 7% від суми. До речі, договір про консорціум планується підписати в рамках офіційної церемонії початку будівництва 26 листопада. Будівництво газової труби для з'єднання з магістральним газопроводом здійснюватиме «Укртрансгаз». Про вартість краще запитати у цього підприємства.

- Чому було вирішено не будувати завод, а орендувати плавучу платформу?

- Це дозволить нам максимально скоротити час і якнайшвидше забезпечити подачу альтернативного газу на територію України, що є пріоритетом. Будівництво наземної частини потребує набагато більше часу - приблизно на 2 роки більше.

- У кого буде взята платформа і чи готовий вже відповідний контракт, і на який період?

- Контракт на оренду платформи вже фактично готовий, і ми очікуємо його підписання або в рамках офіційного відкриття будівництва терміналу 26 листопада, або трохи пізніше. Але, у будь-якому разі - найближчим часом.

Контракт на досить тривалий період. Йдеться про роки. Повний термін оренди буде визначений консорціумом інвесторів. Але також є і мінімальний період, передбачений домовленостями. Він буде зафіксований в остаточній угоді.

Щодо оренди платформи ми ведемо переговори з лідером ринку подібних плавучих заводів, і назву компанії буде озвучено в рамках церемонії початку будівництва. Можу лише сказати, що це компанія, представники якої брали участь у роботі «Ялтинської європейської стратегії» в цьому році.

(У вересні Excelerаte Energy (США) заявила про готовність надати в оренду плавучий LNG-термінал, який буде використовуватися на першому етапі реалізації Національного проекту "LNG-термінал").

- Коли можна чекати початку поставок газу через LNG-термінал?

- Початок поставок газу на територію України пов'язаний, насамперед, з технічною можливістю підходу танкерів до узбережжя, тобто, з будівництвом підводного каналу, а також з термінами установки платформи. Думаю, що остаточно відповісти на це питання можна буде після розробки проекту з будівництва каналу. Тоді ми зможемо вже точно сказати, коли можуть розпочатися поставки газу.

- Чи вдалося домовитися з Туреччиною про прохід танкерів через Босфор?

- Кілька тижнів тому ми отримали юридичний висновок компанії Baker Botts L.L.P Це компанія № 1 серед тих, що спеціалізуються на супроводі проектів в енергетичному секторі. Вона має бездоганний авторитет на ринку. Так от, в її юридичному висновку сказано, що судна, які будуть доставляти скраплений газ на Чорноморське побережжя України, мають право безперешкодно проходити турецькі протоки. Це - перше. Друге - відповідні консультації ми проводимо з турецькою стороною. На юридичному рівні можливість проходження танкерів регулюється міжнародними договорами, зокрема, конвенцією Монтре (про статус проток - ред.). Обмеження можуть виникати тільки щодо військових кораблів або в разі, якщо Туреччина перебуватиме у стані війни. Так що, ніяких юридичних перешкод на шляху поставок скрапленого газу через Босфор не існує. Повторюся, що юридичний висновок це підтверджує.

Крім того, між Україною і Туреччиною, які, до речі, є стратегічними партнерами, йдуть і політичні переговори на дану тему.

- Імовірність вирішення проблеми велика?

- Я б сказав, що проблем у цьому питанні немає.

- Які країни все ж поставлятимуть газ? Чи є відповідні рамкові угоди?

- У нас вже є більш, ніж рамкові угоди. Є підписані угоди про конфіденційність, які дозволяють вести переговори на технічному рівні про постачання скрапленого газу. Переговори про постачання ми ведемо з кількома компаніями з різних регіонів світу. Немає жодних сумнівів у тому, що умови поставок будуть вигідніші, ніж ті, які сьогодні існують при закупівлі газу в Росії.

Питання не в самому факті поставок, а в отриманні Україною максимально вигідних умов щодо закупівлі газу. Щодо цього ми ведемо переговори мінімум з п'ятьма компаніями.

Юрій Дощатов (УНІАН)