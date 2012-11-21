«Укртрансгаз» погодив режими роботи ГТС за балканським напрямком

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, погодила режими роботи газотранспортної системи України за балканським напрямком на 2013 рік.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, протокол з відповідним рішенням був підписаний під час чергової зустрічі представників компаній - транзитерів природного газу в країни Балканського регіону та Туреччину, яка проходила з 13 по 15 листопада 2012 року у м.Салоніки (Греція). «Головним питанням наради було обговорення та узгодження термінів проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на національних ГТС», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м. При цьому в грошовому виразі імпорт російського газу за вказаний період збільшився на 0,9% - до 10,434 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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