ДТЕК отримав право експорту електроенергії в 2013 році до Європи, Молдови та Білорусі

Компанії «Східенерго» і «Пауер Трейд», що входять у структуру енергохолдингу ДТЕК, на проведеному 21 листопада НЕК «Укренерго» аукціоні на право експорту електроенергії в 2013 році викупили доступ до міждержавного перетину потужністю 1,58 ГВт за напрямками до Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, Білорусі.

Участь у річному аукціоні «Укренерго» взяли компанії «ДТЕК Трейдинг» і «ДТЕК Східенерго», інших заявок не надходило.

У ході аукціону ДТЕК придбав 545 МВт Бурштинського перетину для експорту в напрямку Словаччини, Угорщини та Румунії, 235 МВт перетину у напрямку Польщі, 300 МВт - у напрямку Молдови і 500 МВт в напрямку Білорусі.

За всі лоти ДТЕК заплатив 420 тис. грн.

Перетин «Україна-енергосистема Росії» було знято з торгів через відсутність заявок від потенційних покупців.

Як раніше повідомляв УНІАН, у середині листопада Національна енергетична компанія «Укренерго» виставила на річний аукціон з експорту електроенергії в 2013 році доступ до пропускної спроможності перетину України потужністю 5,53 ГВт.

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, в січні-вересні 2012 року збільшив експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом минулого року у два рази - до 7,126 млн кВт/год.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2012 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) - молдавський напрямок, ДПЗД «Укрінтеренерго» - білоруський напрямок.