Україна має намір орендувати плавучий LNG-термінал в американської компанії

Україна має намір орендувати плавучий LNG-термінал у американської компанії.

Як заявив в інтерв'ю УНІАН голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів, плавучий завод буде орендований у компанії, представники якої брали участь у роботі «Ялтинської європейської стратегії» цього року.

«Щодо оренди платформи ми ведемо переговори з лідером ринку подібних плавучих заводів, і назва компанії буде озвучена в рамках церемонії початку будівництва. Можу лише сказати, що це компанія, представники якої брали участь у роботі «Ялтинської європейської стратеги» цього року», - сказав В. Каськів.

Назву компанії, додав він, буде офіційно оголошено 26 листопада під час церемонії початку будівництва морського терміналу з приймання скрапленого природного газу - «LNG терміналу» в порту «Южний».

У роботі «Ялтинської європейської стратегії» брали участь представники лише однієї компанії, яка може надати таку послугу, - Excelerаte Energy (США), а у вересні від цієї компанії прозвучала заява про готовність надати в оренду Україні плавучий LNG-термінал, який використовуватиметься на першому етапі реалізації Національного проекту "LNG-термінал".

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку ТЕО проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України у проекті «LNG-термінал» становитиме 25%+1 акція.

Намір стати одним з інвесторів будівництва терміналу висловлювала іспанська компанія Enagas - лідер європейського ринку з транспортування газу.

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Кабінет Міністрів України.

Інтерв'ю Владислава Каськіва читайте на сайті «УНІАН економіка»