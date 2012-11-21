Кабмін звільнив від ПДВ імпортне енергозберігаюче обладнання

Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку товарів, які звільняються від ПДВ, повідомляє прес-служба Кабміну.

Відповідну урядову постанову «Про внесення змін до переліку енергозберігаючих матеріалів, устаткування і комплектуючих, які звільняються від ввізного мита і операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування на додану вартість» ухвалено 19 листопада 2012 року.

«Це сприятиме стимулюванню здійснення заходів щодо енергозбереження на підприємствах вугільної галузі, впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації і технічного переоснащення вітчизняних вугледобувних підприємств», - зазначається в повідомленні.

Згідно з повідомленням, додатковими товарними позиціями доповнюється перелік, затверджений постановою Кабміну від 14 травня 2008 року № 444.

«Зміни стосуються товарів, аналоги яких не виробляються в Україні і по яких можуть бути надані встановлені законодавством преференції», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, щорічний потенціал енергозбереження економіки України становить 13,8 млрд євро, що відповідає 39 млрд кубометрів природного газу, — більше, ніж весь імпорт газу з Російської Федерації до України.

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