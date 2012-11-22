Ціна нафти ростуть на статданих із США і Китаю

На світових торгах у четвер, 22 листопада, ціни на нафту ростуть на статданих із США і Китаю.

Так, вартість ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,01 долара, або на 0,01%, - до 11,87 долара за барель.

Ціна січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,19 долара, або на 0,17%, - до 87,55 долара за барель.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 16 листопада, скоротилися на 1,5 мільйона барелів, або на 0,4%, - до 374,5 мільйона барелів. При цьому загальні запаси бензину зменшилися на 0,8% і склали 200,4 мільйона барелів, передає Bloomberg.

У Китаї індекс ділової активності в оброблювальній промисловості, обчислюваний HSBC, виріс в листопаді, за попередньою оцінкою, до 50,4 пункту з 49,5 пункту в жовтні.

Раз зростає економіка КНР, значить країна збільшить обсяг використання палива, що штовхне вгору ціну на "чорне золото", вважають аналітики.

Прикута увага гравців ринку і до ситуації на Близькому Сході. Ізраїльська армія припинила бойові дії в секторі Газа на виконання рішення політичного керівництва, яке погодилося на перемир'я після тижневого обміну ударами з палестинськими бойовиками.

Операція "Хмарний стовп", що стала ізраїльською відповіддю на дедалі частіші ракетні обстріли, тривала в секторі Газа з 14 листопада. Вона звелася до дистанційних ударів по сотнях цілей. Всупереч побоюванням операція не переросла в наземне вторгнення.