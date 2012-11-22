На шахті у Донецькій обл. під час несанкціонованого видобутку вугілля загинуло троє осіб

21 листопада о 21.00 на шахті у Донецькій області під час несанкціонованого видобутку вугілля загинуло троє осіб.

Як повідомляє прес-служьба МНС, у полі поблизу хутору Тюльпан Шахтарського району на законсервованому розвідувальному шурфі ТОВ шахти „Вуглесервіс” шахтодільниці „Західна” (глибина 180 м) проводився несанкціонований видобуток вугілля. Під час підняття на поверхню транспортного візка з 4 особами стався обрив канату. Внаслідок падіння троє загинуло та одну особу у важкому стані госпіталізовано до центральної міської лікарні Шахтарська.

За фактом загибелі людей правоохоронними органами проводиться розслідування.