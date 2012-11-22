«Укртрансгаз» скасував тендер на залучення кредиту в 50 млн дол.

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, оголосила про скасування тендеру на залучення кредиту в розмірі 50 млн доларів через відсутність необхідної кількості конкурсних пропозицій. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планувалося залучити строком на один рік, однак на участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, Deutsche Bank AG відкриє компанії «Укртрансгаз» кредитну лінію на 53,6 млн євро в рамках проекту з реконструкції компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз».

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України.