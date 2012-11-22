У Литві з 1 січня електрика для населення подорожчає на 13%

Вільнюс. У 2013 році в Литві ціна електрики для побутових споживачів зросте в середньому на 13%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в компанії електророзподільних мереж Lesto.

Так, за даними компанії, 1 кВт/год коштуватиме 0,52 лита (1 лит - приблизно 3 грн).

«Нові ціни на електрику, затверджені 21 листопада комісією по цінах, набудуть чинності з 1 січня наступного року. Особливо відчутним подорожчання буде для споживачів, у чиїх квартирах встановлені електричні плити, а також для тих, хто користується лічильниками двох тимчасових зон», - підкреслили в компанії.

За інформацією Lesto, вартість електрики зросла в зв'язку із зростанням цін на придбання електроенергії та її передачу.

Нагадаємо, в Україні у даний час тарифи для міського населення (без електричних плит) встановлені на рівні 28,02 коп. за кВт/год (з ПДВ), для сільського населення - 25,92 коп. за кВт/год (з ПДВ), для населення, що використовує електроплити, - 21,54 коп. за кВт/год (з ПДВ).