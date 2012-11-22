«Укртрансгаз» залучить у «Промінвестбанку» кредит на 41 млн дол.

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, залучить у Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку ("Промінвестбанк") кредит у розмірі 41 млн дол.

Про це йдеться e повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, вартість обслуговування даної кредитної лінії становитиме 5,612 млн дол.

Кредитні кошти залучаються строком на один рік.

Дата акцепту - 16 листопада 2012 року. Кінцевий термін підписання договору - 16 грудня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укртрансгаз» оголосила про скасування тендеру на залучення кредиту в розмірі 50 млн доларів через відсутність необхідної кількості конкурсних пропозицій.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк», Київ) створено в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«Промінвестбанк» належить російському «Внєшекономбанку», наглядову раду якого очолює Володимир Путін.