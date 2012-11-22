Митниця заявляє, що не володіє інформацією про створення єдиного імпортера нафтопродуктів

Державна митна служба України не володіє інформацією про створення єдиного державного імпортера нафтопродуктів, незважаючи на те, що учасники ринку заявляли про можливість реалізації такої ідеї.

Про це йдеться у листі від 15.11 2012 року заступника голови Держмитслужби Степана Дериволкова на офіційний запит УНІАН заявив.

«Державна митна служба не володіє інформацією про створення єдиного державного імпортера нафтопродуктів. Митні органи України у своїй діяльності керуються принципами здійснення державної митної справи і визнають рівні права і обов'язки усіх підприємств, які ведуть господарську діяльність», - зазначається у листі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні п.р. нафтотрейдери, які входять до асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», висловили глибоку занепокоєність у зв'язку з тимчасовою зупинкою митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів. Нафтотрейдери припускали, що імпорт нафтопродуктів може бути знову припинений з метою створення спецімпортера, наділеного ексклюзивним правом оформлення на митниці.

У зв'язку з цим УНІАН 25 жовтня направив запит до Державної митної служби з проханням з’ясувати ситуацію. Відповідь було надано протягом трьох тижнів.

Відзначимо також, що за повідомленням деяких ЗМІ, маловідомі гравці, на відміну від великих імпортерів нафтопродуктів, проблем з оформленням імпорту не мають.