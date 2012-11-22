«Нафтогаз» протягом місяця передасть державні ТЕЦ в управління Міненерговугілля

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у місячний термін повинна передати в управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості державні теплоелектроцентралі.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів України №1066 від 21 листопада 2012 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, передачі підлягають Лисичанська ТЕЦ, Сєвєродонецька ТЕЦ, Миколаївська ТЕЦ, Криворізька теплоцентраль, Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль і Кримські генеруючі системи.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон №4649-VI «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення за допомогою залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду або концесію.

Законом внесено зміни до переліку об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Усього таких об'єктів 14.

На початку листопада поточного року київська компанія «Укрістгаз» перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі - Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн грн більше його початкової ціни.