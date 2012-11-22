Страховий запас газу України становитиме 10% договірних квартальних об'ємів

Кабінет міністрів України затвердив створення страхового запасу газу на рівні 10% договірних квартальних об'ємів.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету міністрів України № 1062 від 21 листопада 2012 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, постановою визначається механізм створення страхового запасу природного газу. Зокрема, страховий запас створюється газопостачальним підприємством у розмірі 10% договірних квартальних об'ємів поставок природного газу споживачам за рахунок власних або залучених коштів, окрім об'ємів його використання на власні потреби.

Для визначених Кабінетом міністрів України гарантованих постачальників природного газу страховим запасом для задоволення потреб їх споживачів вважається природний газ, який закачується НАК "Нафтогаз України" у підземні сховища газу.

Створення страхового запасу здійснюється шляхом закачування природного газу у натуральній формі у підземні сховища газу та/або закупівлі природного газу у інших власників, які зберігають відповідні запаси газу у підземних сховищах газу.

Страховий запас зберігається на умовах, визначених згідно з типовою угодою зберігання (закачування, зберігання, відбору) природного газу, затвердженою НКРЕ.

У разі використання постачальником частини страхового запасу він зобов'язаний протягом місяця заповнити брак об'єму природного газу.

У разі припинення або скорочення об'ємів поставок природного газу постачальник має право повністю або частково відібрати надмірні об'єми страхового запасу з підземних сховищ газу.