«Газпром» планує збільшити транзит газу через Білорусь на 30%

Мінськ. Російський газовий монополіст компанія «Газпром» у 2012 році поставить до Білорусі 22 млрд куб. м газу, що на 10% більше, ніж у 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам голова правління компанії «Газпром» Олексій Міллер.

«З президентом Білорусі ми обговорювали питання газової співпраці. У першу чергу говорили про поставки газу. У 2012 році до Білорусі буде поставлено близько 22 млрд куб. м газу. Це на 10% більше, ніж минулого року», - підкреслив О.Міллер.

Він також відзначив, що спільно з урядом Білорусі розробляється 3-річна і 10-річна інвестиційні програми, у яких у першу чергу буде приділено увагу реконструкції газорозподільних станцій.

«Ми плануємо, що могли б протягом року реконструювати більш як 10 газорозподільних станцій, і до 2015 року реконструювати 35 ГРС. Зокрема, сьогодні буде відкрита ГРС «Західна», яка забезпечить більш надійні і стабільні поставки до Мінська», - сказав О.Міллер.

Окрім цього, глава «Газпрому» повідомив, що компанія планує збільшити об'єми транзиту газу через Білорусь на 30%.

«У нас на сьогодні є бачення того, що ми могли б розглянути можливість збільшення об'єму транзиту російського газу через територію Білорусі на 30%. Ми протягом найближчого часу розробимо техніко-економічне обґрунтування. Документ розроблятиметься разом з урядом Білорусі. І думаю, що вже в 2013 році розпочнемо роботи», - заявив О.Міллер.

За його словами, вже за підсумками нинішнього року буде досягнуто 100-відсоткове завантаження транзитних потужностей Білорусі.

«Ми протранзитуємо 44,5 млрд куб. м газу», - підкреслив О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь розраховує у 2013 році імпортувати 23 мільярди кубометрів природного газу.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2011 року «Газпром» придбав 50% акцій «Белтрансгазу» за 2,5 млрд доларів, довівши свою частку в підприємстві до 100%. При цьому компанія «Белтрансгаз» була перейменована в «Газпром трансгаз Білорусь». Натомість Білорусь отримала знижку на газ в поточному році і підписала контракт на поставки газу в 2012-2014 роках. Середньорічна ціна газу в 2012 році становить для Білорусі 165,6 дол. за тисячу кубометрів.