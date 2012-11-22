П'ятий енергоблок Запорізької АЕС пропрацював після ремонту лише один день

Найбільша в Україні Запорізька АЕС у четвер, 22 листопада, відключила п'ятий енергоблок від енергомережі, який пропрацював лише один день після завершення планового ремонту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, відключення відбулося о 15 годині 11 хвилин після поданої заявки для заміни мембрани на сепараторі-пароперегрівачі 4 (СПП - 4) турбогенератора.

Заявку подано до 15 годин 23 листопада 2012р.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 листопада, о 1:00 год. 08 хв після проведення середнього планового ремонту енергоблок № 5 Запорізької АЕС підключено до енергомережі.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Європі із встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок ЗАЕС ввели в експлуатацію в 1984 р., шостий - у 1995 р.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

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