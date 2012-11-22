Росія проти "нав'язування" експортерам торгівлі природним газом за спотовими цінами

Москва. Росія виступає проти нав'язування ключовим постачальникам варіанту торгівлі природним газом за спотовими цінами і нівелювання статусу довгострокових контрактів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерго Росії, про це глава відомства Олександр Новак сказав на прес-конференції в Малабо (Екваторіальна Гвінея) за підсумками 14-ї Міністерської зустрічі Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ).

Так, відповідаючи на запитання про перспективи енергодіалогу Росії і Євросоюзу в палні імплементації країнами ЄС Третього енергетичного пакета, О.Новак звернув увагу на небезпеку нав'язування ключовим постачальникам варіанту торгівлі природним газом за спотовими цінами і нівелювання статусу довгострокових контрактів.

«Такий підхід може принести додаткову нестабільність на ринки і ускладнити реалізацію довгострокових інвестиційних проектів», - вважає російський міністр.

Також повідомляється, що під час зустрічі глав енергетичних відомств країн - учасниць ФКЕГ були детально розглянуті основні виклики, що стоять перед сучасним газовим ринком, і останні зміни в галузі розвідки, видобутку та реалізації природного газу у світі.

Обговорювалися також перспективи розвитку міжнародних ринків газу, довгострокова стратегія розвитку Форуму, ухвалили бюджет організації на 2013 рік та схвалили приєднання до ФКЕГ як спостерігача Іраку.

Крім того, прозвучали пропозиції щодо створення Газового банку і Газового дослідного інституту під егідою Форуму. Доцільність цього кроку учасники ФКЕГ проаналізують до наступної міністерської зустрічі.

За підсумками міністерської зустрічі ухвалили рішення про проведення в наступному році в Росії другого газового саміту глав держав та урядів країн-членів ФКЕГ. На можливість прийняття саміту претендував також Іран - наступний голова Форуму.

«Проведення Газового саміту в Росії в рік головування цієї країни в «Групі 20» покликане надати новий імпульс становленню Форуму як основного міжнародного дискусійного майданчика з газової проблематики», - сказав генеральний секретар ФКЕГ Леонід Бохановський.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада генеральний директор компанії «Газпром експорт» Олександр Медведєв заявив, що «Газпром» має намір захищати довгострокові контракти.

Довідка УНІАН: Перший Газовий саміт ФКЕГ відбувся 15 листопада 2011 р. в столиці Катару Досі. За його підсумками ухвалили Декларацію, що відображає основні пріоритети країн-експортерів газу на міжнародній газовій арені і в міжнародній енергетичній політиці, і закріплює принципові для російської сторони положення, що стосуються прив'язки цін на газ до нафтових та нафтопродуктових цін відповідно, важливість і стабільність довгострокових контрактів, а також відповідальність постачальників за стабільність поставок.

До складу ФКЕГ входить 12 держав (Алжир, Болівія, Венесуела, Єгипет, Іран, Катар, Лівія, Нігерія, Оман, Росія, Тринідад і Тобаго, Екваторіальна Гвінея). Ще чотири країни (Нідерланди, Норвегія, Казахстан та Ірак) мають статус спостерігача.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія розтягне реалізацію «Південного потоку» через недостатній попит на газ в Європі