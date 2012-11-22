Громадськість підтримала «Енергоатом» щодо питання терміну експлуатації 1-го енергоблоку ПУ АЕС

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, заручився підтримкою громадськості щодо продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Південно-Української АЕС, термін експлуатації якої закінчується 31 грудня 2012 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, учасники громадських слухань загалом підтримують діяльність ДП НАЕК «Енергоатом» з продовження терміну експлуатації енергоблоку № 1 Південно-Української АЕС (ПУ АЕС) за умови забезпечення належного рівня його безпеки та збереження соціально-економічних компенсацій ризику від діяльності ПУ АЕС для населення, встановлених законодавством України.

«Про це свідчать попередні результати проведення активної фази процесу обговорення питань продовження терміну експлуатації енергоблоку № 1 ПУ АЕС, яка тривала з 16 по 21 листопада 2012 року», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що зазначені слухання проходили у м.Южноукраїнськ, Вознесенськ, Первомайськ та смт. Доманівка, Братське та Арбузинка, місцеві органи самоврядування яких виступили з відповідною ініціативою.

«Учасники громадських слухань визнали, що продовження терміну експлуатації цього енергоблоку дозволяє забезпечити підтримку виробництва електроенергії на досягнутому рівні до запровадження нових потужностей та здійснити накопичення необхідних коштів на виведення з експлуатації діючих енергоблоків без істотного збільшення навантаження на споживача електроенергії», - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв раніше УНІАН, громадські слухання щодо продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Південно-Української АЕС офіційно почалися 16 жовтня і тривали до 17 листопада поточного року.

Південно-Українська АЕС експлуатує три енергоблоки ВВЕР-1000, Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і високоманеврену Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, на стадії будівництва друга черга - гідроагрегат № 3)

За обсягами виробництва Південно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн осіб.