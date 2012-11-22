Держмитслужба пояснила затримку оформлення імпортних бензинів

Державна митна служба України пояснила затримку з оформленням імпортних нафтопродуктів наявністю єдиного в країні апарату для визначення октанового числа бензинів, який міститься у відділі досліджень нафтопродуктів у Києві. Про це сказано у відповіді заступника голови Держмитслужби Степана Дериволкова на інформаційний запит УНІАН.

«Прилад для визначення октанового числа моторних бензинів є лише в експертному підрозділі Києва. І тому, у випадках, коли на вимогу митного органу зазначається необхідність визначення октанового числа імпортних нафтопродуктів, бензини прямують для обробки винятково у відділ дослідження нафтопродуктів у Києві», - сказано в листі Держмитслужби.

У ньому також названі причини введення режиму оформлення тимчасових декларацій на імпорт. Зокрема, тимчасові декларації оформляються у випадках, якщо декларант не має у своєму розпорядженні точних даних про товар, якщо відомості про код товару можуть бути встановлені тільки після проведення досліджень, якщо в процесі контролю правильності заявленого коду виявлені суперечності, якщо ціна товару визначається окремою формулою і якщо кількість товару можна визначити винятково в процесі його завантаження на транспортний засіб.

Термін дії тимчасової декларації - 45 днів. А термін проведення перевірки якості продукту, як зазначено у листі, - 30 днів з можливістю його продовження до 45 днів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні низка нафтотрейдерів заявила про те, що Держмитслужба без пояснення причин почала спрямовувати тестові партії бензинів на дослідження до Києва, а не в місцеві лабораторії. Нафтотрейдери повідомляли про те, що відтоді зрозумілого пояснення причин того, що відбувається так і не одержали.

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