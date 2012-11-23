Нафта дешевшає на тлі перемир'я на Близькому Сході

Світові ціни на нафту знижуються в п'ятницю на тлі зменшення побоювань щодо подальшого загострення ситуації в секторі Газа після досягнення перемир'я між Ізраїлем і Палестиною, повідомляє РІА "Новости".

Ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.08 мск знизилася на 0,21 долара, або на 0,19%, - до 110,34 долара за барель. Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,15 долара, або на 0,17%, - до 87,23 долара за барель.

Ізраїльська армія почала напередодні демобілізацію резервістів, яких призвали під час військової операції в секторі Газа. Перемир'я, досягнуте за американо-єгипетського посередництва, набуло чинності ввечері в середу.