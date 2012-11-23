П'ятий енергоблок Запорізької АЕС знову підключений до мережі

Найбільша в Україні Запорізька АЕС у п'ятницю, 23 листопада, підключила п'ятий енергоблок до енергомережі після усунення несправностей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, енергоблок був підключений до енергомережі о 4:00 год. 08 хвилин.

Також у повідомленні сказано, що на першому енергоблоці Хмельницької АЕС тривають 8-а доба капітального ремонту. Ремонт першої системи безпеки.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 5 300 МВт; для Рівненської АЕС - 2 765 МВт; для Південно-Української АЕС - 2 865 МВт; для Хмельницької АЕС - 1 010 МВт.

Як повідомляв УНІАН, найбільша в Україні Запорізька АЕС у четвер, 22 листопада, відключила п'ятий енергоблок від енергомережі, який пропрацював лише один день після завершення планового ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок ЗАЕС ввели в експлуатацію в 1984 р., шостий - у 1995 р.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.