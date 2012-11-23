«Укртрансгаз» накопичив у підземних сховищах понад 20 млрд кубометрів газу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах (ПСГ) понад 20 млрд куб. м газу, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр».

«Готуючись до опалювального сезону, ми накопичили в підземних сховищах «Укртрансгазу» понад 20 млрд куб. м газу. Запаси газу сформовані на торішньому рівні», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", з квітня по 1 жовтня 2012 обсяг закачування газу в підземні сховища становив 12 млрд куб. м.

За словами міністра палива та енергетики України Юрія Бойка, планувалося, що на початок опалювального сезону в ПСГ України буде накопичено 21 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України.

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