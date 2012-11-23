НКРЕ дозволила трьом компаніям постачання 1,5 млрд куб. м газу за нерегульованим тарифом

Національна комісія з регулювання електроенергії (НКРЕ), яка здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ​​дозволила трьом приватним компаніям поставки газу в обсязі 1,5 млрд куб. м за нерегульованим тарифом.

Відповідне рішення ухвалено НКРЕ на засіданні в Києві 22 листопада.

Згідно з ухваленим рішенням, компанія «Нафтогаз-Альянс» поставлятиме газ в обсязі до 0,3 млрд куб. м; «Українська нафтогазова компанія» - до 1 млрд куб. м; «Укренергоринок» - до 0,2 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня поточного року Кабінет Міністрів України припинив дію постанови № 163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

Україна за 9 місяців 2012 року скоротити імпорт газу з Російської Федерації, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.