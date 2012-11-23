Суд у Харкові продовжив слухання справи ЄЕСУ

Київський районний суд Харкова продовжив слухання кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, о 14.00 головуючий суддя Костянтин Садовський оголосив про продовження судового слухання справи.

Підсудну екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко до зали судових засідань не доставили.

На засіданні також відсутня захисниця Ю.Тимошенко – її донька Євгенія Тимошенко.

Водночас до Харкова на суд до Ю.Тимошенко приїхали народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" Микола Томенко, Сергій Соболєв, Андрій Павловський.

У залі також присутні близько 10 прихильників Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко після того, як була ознайомлена із запрошенням прибути 23 листопада на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, написала чергову заяву про відмову прибути до суду. За даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, «засуджена зазначила, що наразі вона має реабілітаційні процедури у стаціонарному медичному закладі, у зв’язку з чим відмовляється від участі у судовому засіданні».

Керівництво Качанівської виправної колонії проінформувало Київський районний суд Харкова про подання Ю.Тимошенко цієї заяви.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ закрили в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

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