Україна скоротила імпорт нафти в грошовому виразі на 69%

Україна за дев'ять місяців 2012 року скоротила імпорт нафти в грошовому виразі на 68,9%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,037 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в грошовому виразі у вересні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротився на 73,6% - до 57,151 млн дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-вересні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,4 млн тонн, що на 48,7% менше показника аналогічного періоду 2011 року.

Виробництво бензину моторного в країні за дев'ять місяців 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 40,1% до 1,292 млн тонн, виробництво дизельного палива для транспорту впало на 45,9% до 1,097 млн тонн, а мазуту – на 61,6% до 623 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.