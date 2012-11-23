«Метінвест» скоротив видобуток вугілля на 8%

Група компаній «Метінвест» в січні-вересні 2012 року скоротила видобуток вугілля на 8% - до 9,284 млн тонн, порівняно з аналогічним показником 2011 року. Про це повідомляється у звіті «Метінвесту».

Згідно зі звітом, зокрема, за 9 місяців ц.р. видобуток вугілля коксівного становив 8,816 млн тонн, вугілля енергетичного - 468 тис. тонн. Відзначається зростання видобутку коксівного вугілля на 5% (444 тис. тонн) за січень-вересень 2012 року.

«Такий результат був обумовлений збільшенням на 794 тис. тонн видобутку коксівного вугілля на американських шахтах United Coal Company («United Coal»), в той час як видобуток на українських шахтах компанії «Краснодонвугілля» скоротився на 350 тис. тонн», - йдеться у повідомленні.

Також компанія повідомляє, що за третій квартал 2012 р. видобуток вугілля скоротився на 13% - до 2,8 млн тонн, у порівнянні з показником за попередній квартал.

Видобуток енергетичного вугілля "Метінвестом" за 9 місяців ц.р. скоротився на 72% і становив 468 тис. тонн в порівнянні з 1,694 млн. тонн за аналогічний період 2011 року. Згідно зі звітом, виробництво вугільного концентрату за січень-вересень 2012 скоротилося на 33% - до 1,819 млн тонн, в порівнянні з торішнім показником. За третій квартал виробництво вугільного концентрату скоротилося на 40% - до 422 тис. тонн, щодо другого кварталу 2012 року.

Також в звіті повідомляється, що виробництво залізорудного концентрату за січень-вересень ц.р. виросло на 2% - до 27,165 млн тонн, щодо минулорічного показника. Зокрема, виробництво окатишів зросло на 38% і становило 5,887 млн тонн. За третій квартал 2012 року виробництво залізорудного концентрату скоротилося на 1% - до 8,948 млн тонн, виробництво окатишів зросло на 14% - до 2 млн тонн, у порівнянні з результами другого кварталу ц.р.

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» за 9 місяців 2012 р. скоротив виробництво сталі на 13% - до 9,58 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.