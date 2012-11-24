Експерти припускають, що «Газпром» може вимагати від «Нафтогазу» у 2013 році до 5,7 млрд дол.

Російський «Газпром» за найгіршого для України сценарію може вимагати від НАК «Нафтогаз України» за недобір газу у 2012 році штраф 2,7 млрд доларів, а у 2013 році - 3,8-5,7 млрд доларів.

Про це у статті для ZN.UA пишуть заслужений юрист України, президент Укрінюрколегії Данило Курдельчук і партнер «Грант Торнтон Україна» Олександр Малиновський.

Претензії «Газпрому» до НАК «Нафтогаз України», за попередніми розрахунками, у 2012 році можуть досягти 2,7 млрд дол. у разі, якщо «Нафтогаз» імпортує лише 27 млрд куб. м, а не 33,28 млрд куб. м (припустима мінімальна кількість газу, виходячи з чинного контракту), і недобір становитиме 6,28 млрд куб. м газу.

Щодо можливих штрафів за недобір в 2013 році, то у разі скорочення імпорту газу до 24,5 млрд куб. м, про яке нещодавно оголосив міністр Юрій Бойко, штраф може становити близько 3,8 млрд дол. (у разі недобору 8,78 млрд куб. м).

Якщо буде імпортовано лише 20 млрд куб м, чого не виключив заступник голови правління «Нафтогазу» Вадим Чупрун, штраф становитиме близько 5,7 млрд дол.

Сума можливого штрафу розрахована, виходячи з ціни 430 дол. за 1 тис. куб. м газу.

За даними Держстату, за підсумками дев'яти місяців до України імпортовано 24,6 млрд куб. м, призначеного як для «Нафтогазу», так і для компанії Ostchem Holding Limited.