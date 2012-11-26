Ціна нафти несуттєво впала на тлі зниження напруженості на Близькому Сході

На світових торгах у понеділок, 26 листопада, ціни на нафту знижуються на тлі послаблення напруженості на Близькому Сході.

Так, вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,18 долара, або на 0,16%, - до 111,2 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,16 долара, або на 0,18%, - до 88,12 долара за барель.

Перемир'я між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями сектора Газа, узгоджене за американо-єгипетського посередництва, набуло чинності в середу. Воно базується на принципі "затишшя в обмін на затишшя". Ізраїль, у разі відновлення палестинських атак, залишає за собою право відновити бойові дії аж до наземного вторгнення до анклаву.

Також експерти вважають, що незначне здешевлення сировини також пов'язано з бажанням інвесторів зафіксувати прибуток, передає Bloomberg.