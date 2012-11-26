Призначено генерального директора Лисичанського нафтопереробного заводу

Генеральним директором одного з найбільших вітчизняних нафтопереробних заводів - Лисичанського НПЗ (Луганська обл.), який з березня 2012 року припинив свою діяльність за ініціативою власника підприємства - компанії ТНК-ВР, призначено Андрія Яковлєва.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, відповідне рішення Наглядова рада ухвалила на засіданні 22 листопада.

До свого призначення А.Яковлєв з 11 квітня 2012 року обіймав посаду виконуючого обов'язки генерального директора Лисичанського НПЗ, до того – директора з виробництва - головного інженера заводу.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року у зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні менеджмент ТНК-ВР ухвалив рішення припинити постачання сировини на Лисичанський НПЗ, зупинивши його для позапланового ремонту.

З вересня російсько-британська ТНК-ВР вела переговори з кількома претендентами про продаж Лисичанського нафтопереробного заводу в Україні.

Одним із претендентів на придбання Лисичанського НПЗ називали українського бізнесмена Дмитра Фірташа (власника Group DF, що об'єднує хімічні та газопостачальні активи).

На цей момент на Лисичанському НПЗ здійснюються ремонтні роботи, очікуючи підсумки міжнародного аудиту, який поставить «крапку» у питанні власності на підприємство.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю в Україні, здатним щорічно переробляти 16 млн тонн нафти.

2011 рік завод завершив із чистим прибутком 110,693 млн грн.

Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія утворилась у 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії та нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» – керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; приватне АТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами.