Сoal Energy за минулий квартал скоротила чистий прибуток на 9,6%

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Сoal Energy у першому кварталі 2013 фінансового року, що закінчився 30 вересня, скоротила чистий прибуток до 7,5 млн дол. з 8,3 млн дол. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно зі звітом компанії на Варшавській фондовій біржі, виручка за аналогічний період знизилася на 0,8% до 39,4 млн дол. через зменшення попиту та падіння цін на вугілля.

Coal Energy у натуральному вираженні збільшив продаж вугілля у першому кварталі 2013 ФР до перших трьох місяців минулого фінансового року на 12,8% до 440 тис. тонн, але в порівнянні з попереднім кварталом продаж знизився на 23,6%.

Компанія, яка за звітний період збільшила виробництво вугілля (враховуючи збагачення вуглевідходів) на 23,3% до 543,7 тис. тонн, продала за останні три місяці 375 тис. тонн енергетичного і 65 тис. тонн коксівного та подвійного призначення.

Видобуток енергетичного вугілля в першому кварталі поточного фінансового року збільшився на 25,2% до 400,4 тис. тонн, а коксівного на 5,7% до 72,8 тис. тонн.

Coal Energy повідомила в звіті, що частка експортних поставок в її квартальній виручці скоротилася до 6,6% з 41,8% роком раніше.

Валовий прибуток за звітний період у річному вираженні знизився на 18,9% до 15 млн дол., а операційна (EBIT) на 22,7% до 10,9 млн дол. на тлі зниження валової маржі до 38,1 з 46,6 відсотків та операційної - до 27,7 з 35,5 відсотків у першому кварталі 2012 ФР.

Чиста маржа знизилася на 1,9% до 19%.

Активи компанії наприкінці вересня поточного року збільшилися до 205,6 млн дол. зі 151,5 млн роком раніше, а зобов'язання - до 74,6 з 58,1 млн дол. До тог ж борги компанії наприкінці першого кварталу поточного фінансового року становили 20,5 млн дол., що майже втричі більше, ніж наприкінці вересня минулого року.

Мажоритарний акціонер Віктор Вишневецький, який очолює раду директорів Coal Energy, зазначив, що на результати компанії дуже впливає ситуація в металургійній галузі, яка залишається нестабільною через невизначену ситуацію у світовій економіці.

Водночас він відзначив, що компанія бачить перспективи розвитку ринку в середньо- і довгостроковій перспективі, наголосивши, що пожвавлення може бути ще в 2013 році.

"Ми не бачимо іншої альтернативи заміни вугілля ніяким іншим джерелом енергії найближчими роками в Україні через їхні більш високі ціни або обмежені можливості виробництва", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Володіючи 10 шахтами на Донбасі, гірничо-збагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглевмісних відходів, Coal Energy є однією з найбільших приватних вуглевидобувачів в Україні із запасами вугілля, за класифікацією JORC, у 235,5 млн тонн (зокрема, підтверджені і видобувні 151, 2 млн тонн).

У цьому фінансовому році, який закінчився 31 червня, РЄ збільшила чистий прибуток на 4,3% до 38,4 млн доларів при зростанні виручки майже на 10% до 165,5 млн доларів, але водночас компанія повідомила про скорочення планів з видобутку вугілля через слабкий попит, викликаний економічним уповільненням в Європі і Китаї.

75% акцій Coal Energy, що збільшила в 2011 фінансовому році чистий прибуток майже в 7 разів до близько 37 млн ​​доларів, належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, по 50% якої володіють Віктор та Марина Вишневецькі. Інші папери - free float.

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