Україна розпочала будівництво газопроводу від ГТС до «LNG-терміналу»

Україна розпочала будівництво газопроводу завдовжки 65 км для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім «LNG-терміналом».

Як передає кореспондент УНІАН, урочистий старт будівництва дав у понеділок, 26 листопада, прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Загальна вартість будівництва газопроводу становить 1 млрд 151 млн грн.

Будівництво планується виконати у два етапи. Перший етап – будівництво газопроводу завдовжки 42 км. Реалізація цього етапу дозволить одержувати від «LNG терміналу» газ в об'ємі до 5 млрд кубічних метрів на рік.

Другий етап – будівництво газопроводу завдовжки 23 км, що дозволить приймати від «LNG терміналу» газ у максимальному об'ємі до 13,35 млрд кубічних метрів на рік.

Будівництво газопроводу здійснюватиметься власними силами держкомпанією «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, компанії Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) мають намір взяти участь у реалізації в Україні національного проекту «LNG-термінал».

Згідно з інформацією, якою володіє УНІАН, відповідні угоди про співпрацю між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України і обома компаніями підпишуть у понеділок, 26 листопада, під час церемонії початку реалізації національного проекту «LNG термінал».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», який має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано протягом 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України у проекті становитиме 25% + 1 акція.

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